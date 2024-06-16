2024 Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100950512 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 100950512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 267,59369

Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.327.546

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950512

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 267,59369

Başarı Sıralaması: 1.327.546

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,97916

Başarı Sıralaması: 1.373.009

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.86847

Başarı Sıralaması: 1347884

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57