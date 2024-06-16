2024 Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100950769 Ücretsiz

100950769 | Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100950769 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100950769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü   Merzifon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 263,56660

Amasya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.390.237

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950769

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,56660

Başarı Sıralaması: 1.390.237

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,02115

Başarı Sıralaması:  1.372.259

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.25357

Başarı Sıralaması:  1357341

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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