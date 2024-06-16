2024 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100990031 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 100990031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 277,68100

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.177.618

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990031

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,68100

Başarı Sıralaması: 1.177.618

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,51168

Başarı Sıralaması: 1.205.552

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.4154

Başarı Sıralaması: 1157867

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41