2024 Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100990036 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100990036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,83799
Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.849.499
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100990036
ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
ŞEHİR: Amasya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,83799
Başarı Sıralaması: 1.849.499
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,64660
Başarı Sıralaması: 1.906.213
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1606047
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-23