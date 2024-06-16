2024 Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100990036 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100990036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,83799

Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.849.499

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990036

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,83799

Başarı Sıralaması: 1.849.499

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,64660

Başarı Sıralaması: 1.906.213

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1606047

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-23