2024 Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100990035 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100990035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 242,49595

Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.746.056

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990035

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,49595

Başarı Sıralaması: 1.746.056

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,15176

Başarı Sıralaması: 1.603.916

Kontenjan 2022: 46+2

Yerleşen 2022: Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184.56094

Başarı Sıralaması: 1611150

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36