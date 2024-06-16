2024 Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100990052 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü tercih kod numarası 100990052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Puanı: 256,29019

Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.508.014

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990052

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,29019

Başarı Sıralaması: 1.508.014

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,89818

Başarı Sıralaması: 1.425.694

Kontenjan 2022: 41+2

Yerleşen 2022: Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.05495

Başarı Sıralaması: 1537995

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31