2024 Amasya Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100950027 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 100950027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Amasya Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Amasya Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 262,08032
Amasya Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.413.852
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100950027
ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Amasya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 262,08032
Başarı Sıralaması: 1.413.852
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,78364
Başarı Sıralaması: 1.278.317
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210.35826
Başarı Sıralaması: 1295933
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36