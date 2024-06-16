2024 Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100950618 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 100950618 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 170+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-180 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 263,11163

Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.397.469

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950618

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 263,11163

Başarı Sıralaması: 1.397.469

Kontenjan 2022 – 2023 : 170+5+0+5+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-180

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,52465

Başarı Sıralaması: 1.414.885

Kontenjan 2022: 170+5

Yerleşen 2022: Doldu-175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.56529

Başarı Sıralaması: 1398625

Kontenjan 2021: 170+5

Yerleşen 2021: Doldu-175