2024 Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100950212 Ücretsiz

100950212 | Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100950212 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 100950212 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 303,68463

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 839.319

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950212

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 303,68463

Başarı Sıralaması: 839.319

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,11142

Başarı Sıralaması:  821.271

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.68253

Başarı Sıralaması:  926937

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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