2024 Amasya Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100950151 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100950151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 278,88585

Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.160.279

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950151

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,88585

Başarı Sıralaması: 1.160.279

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,23448

Başarı Sıralaması: 1.025.597

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.47085

Başarı Sıralaması: 1050704

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52