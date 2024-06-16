2024 Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100990026 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100990026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Suluova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 291,40343

Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 989.749

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990026

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 291,40343

Başarı Sıralaması: 989.749

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,89275

Başarı Sıralaması: 978.107

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246.35221

Başarı Sıralaması: 837168

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41