2024 Amasya Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100990038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100990038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 242,55948

Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 977.839

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990038

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,55948

Başarı Sıralaması: 977.839

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,68391

Başarı Sıralaması: 970.584

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,54222

Başarı Sıralaması: 867

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.