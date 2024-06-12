2024 Amasya Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100910258

Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Amasya Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100910258

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya  ilinde bulunan Amasya Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü tercih kod numarası 100910258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban Puanı: 252,73130

Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Başarı Sıralaması: 588.724

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100910258   

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,73130

Başarı Sıralaması: 588.724

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,49229

Başarı Sıralaması:  593.718

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,27373

Başarı Sıralaması:  543

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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