2024 Amasya Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100950751 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 100950751 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 264,81854

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.370.579

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950751

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,81854

Başarı Sıralaması: 1.370.579

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,67211

Başarı Sıralaması: 1.328.446

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.74778

Başarı Sıralaması: 1365119

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41