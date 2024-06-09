2024 Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202910418

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202910418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 293,21224

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 462.27

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910418

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,21224

Başarı Sıralaması: 462.27

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,01033

Başarı Sıralaması: 496.199

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,54087

Başarı Sıralaması : 545.707

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,03120

Başarı Sıralaması: 815

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.