2024 Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202910639

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 202910639 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: ---
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202910639
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: ---
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,65760
Başarı Sıralaması: 386.287
Kontenjan 2022: 2+0
Yerleşen 2022: 2
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 3+0
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 2
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.