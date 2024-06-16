2024 Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 202950311 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 202950311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 302,31286
Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 855.127
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202950311
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 302,31286
Başarı Sıralaması: 855.127
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,72431
Başarı Sıralaması: 730.06
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256.59407
Başarı Sıralaması: 717257
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5