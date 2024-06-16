2024 Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202950762 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202950762 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

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Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 245,38056

Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.694.885

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202950762

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 245,38056

Başarı Sıralaması: 1.694.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,59838

Başarı Sıralaması: 1.346.065

Kontenjan 2022: 44+0

Yerleşen 2022: Doldu-44

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1609140

Kontenjan 2021: 38+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-33