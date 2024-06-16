2024 Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202950762 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202950762 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 245,38056
Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.694.885
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202950762
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 245,38056
Başarı Sıralaması: 1.694.885
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,59838
Başarı Sıralaması: 1.346.065
Kontenjan 2022: 44+0
Yerleşen 2022: Doldu-44
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609140
Kontenjan 2021: 38+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-33