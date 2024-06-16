2024 Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202950126 %25 İndirimli

202950126 | Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202950126 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 202950126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 261,22401

Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.427.558

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202950126

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 261,22401

Başarı Sıralaması: 1.427.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,28889

Başarı Sıralaması:  1.011.789

Kontenjan 2022:  68+0

Yerleşen 2022:  Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.00964

Başarı Sıralaması:  1189937

Kontenjan 2021:  68+0

Yerleşen 2021:  Doldu-68

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