2024 Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202950126 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 202950126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 261,22401
Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.427.558
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202950126
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 261,22401
Başarı Sıralaması: 1.427.558
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,28889
Başarı Sıralaması: 1.011.789
Kontenjan 2022: 68+0
Yerleşen 2022: Doldu-68
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.00964
Başarı Sıralaması: 1189937
Kontenjan 2021: 68+0
Yerleşen 2021: Doldu-68