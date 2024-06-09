2024 Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202910781

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Altınbaş Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202910781 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 84+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

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Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: ---

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 56

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910781

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 84+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 56

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,03560

Başarı Sıralaması: 104.078

Kontenjan 2022: 60+0

Yerleşen 2022: 60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 312,43436

Başarı Sıralaması : 118.044

Kontenjan 2021 : 69+0

Yerleşen 2021 : 69

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,17089

Başarı Sıralaması: 122

Kontenjan 2020 : 60+0

Yerleşen 2020 : 60

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.