2024 Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 202950656 %25 İndirimli

202950656 | Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 202950656 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 202950656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 211,13518

Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.354.780

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202950656

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 211,13518

Başarı Sıralaması: 2.354.780

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,07782

Başarı Sıralaması:  1.475.221

Kontenjan 2022:  35+0

Yerleşen 2022:  Doldu-35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1627068

Kontenjan 2021:  26+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Toros Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205550157 %50 İndirimli
2024 Toros Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205550157 %50 İndirimli
2024 Afyon Kocatepe Üni. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100451896 Ücretsiz
2024 Afyon Kocatepe Üni. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100451896 Ücretsiz
2024 Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 104970175 Ücretsiz
2024 Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 104970175 Ücretsiz
2024 İstanbul Aydın Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202490612 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Aydın Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202490612 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları