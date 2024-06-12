2024 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202910693

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Altınbaş Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 202910693 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 36+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

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Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 409,30368

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 99.487

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910693

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 409,30368

Başarı Sıralaması: 99.487

Kontenjan 2023 – 2024 : 36+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,37617

Başarı Sıralaması: 77.414

Kontenjan 2022: 36+0

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 361,24654

Başarı Sıralaması : 79.594

Kontenjan 2021 : 36+0

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,99640

Başarı Sıralaması: 81.7

Kontenjan 2020 : 28+0

Yerleşen 2020 : 28

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.