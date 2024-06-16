2024 Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202950268 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 202950268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 306,40790
Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 808.377
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202950268
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 306,40790
Başarı Sıralaması: 808.377
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,85312
Başarı Sıralaması: 699.093
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272.6517
Başarı Sıralaması: 556653
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8