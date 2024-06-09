2024 Altınbaş Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202910506

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Altınbaş Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202910506

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 202910506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 316,42356

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 308.597

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910506   

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,42356

Başarı Sıralaması: 308.597

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,69611

Başarı Sıralaması:  327.841

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,02085

Başarı Sıralaması :  354.946

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,14879

Başarı Sıralaması:  345

Kontenjan 2020 :  15+0

Yerleşen 2020 : 15

taban-taban-puanlari.jpg

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Hitit Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105190095
2024 Hitit Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105190095
2024 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990729
2024 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990729
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
2024 İstinye Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208410238
2024 İstinye Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208410238
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı