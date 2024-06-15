2024 Altınbaş Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202990164

Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Altınbaş Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202990164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü tercih kod numarası 202990164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Taban Puanı: 356,39192

Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Başarı Sıralaması: 92.235

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202990164   

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,39192

Başarı Sıralaması: 92.235

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,72511

Başarı Sıralaması:  100.37

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 303,50922

Başarı Sıralaması :  103.878

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,40587

Başarı Sıralaması:  158

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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