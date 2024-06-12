2024 Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210100143

Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210100143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Alanya Üniversitesi  Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Alanya Üniversitesi    Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 210100143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 328,60002

Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 237.691

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210100143   

ÜNİVERSİTE: Alanya Üniversitesi 

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,60002

Başarı Sıralaması: 237.691

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,90585

Başarı Sıralaması:  243.718

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,57125

Başarı Sıralaması:  165

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Üniversitesi  Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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