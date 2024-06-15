2024 Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210100213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 210100213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 328,73124

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 187.56

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210100213

ÜNİVERSİTE: Alanya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,73124

Başarı Sıralaması: 187.56

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,39983

Başarı Sıralaması: 244.729

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 214,41125

Başarı Sıralaması : 555.525

Kontenjan 2021 : 15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,97086

Başarı Sıralaması: 238

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.