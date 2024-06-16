2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 110550195 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü tercih kod numarası 110550195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm Animasyonu Bölümü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Animasyonu Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Animasyonu Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanı: 250,49960

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.605.957

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110550195

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Animasyonu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,49960

Başarı Sıralaması: 1.605.957

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,86605

Başarı Sıralaması: 1.628.983

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627131

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-53