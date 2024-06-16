2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 110590046 İÖ-Ücretli

110590046 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 110590046 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 110590046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 259,68987

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.452.378

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110590046

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 259,68987

Başarı Sıralaması: 1.452.378

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,65736

Başarı Sıralaması:  1.312.334

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.63493

Başarı Sıralaması:  1235347

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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