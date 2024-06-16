2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 110550168 Ücretsiz

110550168 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 110550168 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 110550168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü   Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 290,96231

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 995.628

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110550168

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,96231

Başarı Sıralaması: 995.628

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,60053

Başarı Sıralaması:  994.84

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.06371

Başarı Sıralaması:  1081919

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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