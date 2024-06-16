2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 110550098 Ücretsiz

110550098 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 110550098 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 110550098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Dolmadı-94 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 256,90372

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.497.975

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110550098

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,90372

Başarı Sıralaması: 1.497.975

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-94

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,78949

Başarı Sıralaması:  1.427.519

Kontenjan 2022:  91+3

Yerleşen 2022:  Doldu-94

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.43101

Başarı Sıralaması:  1354701

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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