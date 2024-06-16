2024 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110590070 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 110590070 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 330,57645

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 570.509

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110590070

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 330,57645

Başarı Sıralaması: 570.509

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,13646

Başarı Sıralaması: 605.159

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258.05037

Başarı Sıralaması: 701067

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41