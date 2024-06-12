2024 Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100810541

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aksaray Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100810541 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 488,83684

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Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 26.066

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100810541

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 488,83684

Başarı Sıralaması: 26.066

Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 113

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 486,02904

Başarı Sıralaması: 27.18

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: 113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,65824

Başarı Sıralaması : 21.061

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,73325

Başarı Sıralaması: 19.1

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.