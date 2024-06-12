2024 Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100810541

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aksaray Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100810541 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 488,83684
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 26.066
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100810541
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 488,83684
Başarı Sıralaması: 26.066
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 113
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 486,02904
Başarı Sıralaması: 27.18
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,65824
Başarı Sıralaması : 21.061
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,73325
Başarı Sıralaması: 19.1
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.