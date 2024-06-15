2024 Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100810347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100810347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 393,90930

Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 27.042

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100810347

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,90930

Başarı Sıralaması: 27.042

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,79653

Başarı Sıralaması: 29.683

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,62190

Başarı Sıralaması : 31.498

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,60871

Başarı Sıralaması: 26.7

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.