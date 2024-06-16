2024 Aksaray Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100850567 Ücretsiz

100850567 | Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Mekatronik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aksaray Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100850567 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100850567 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Ortaköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 246,48024

Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.675.425

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100850567

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,48024

Başarı Sıralaması: 1.675.425

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,61672

Başarı Sıralaması:  1.633.860

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1603892

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-22

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