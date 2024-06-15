2024 Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100810426

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aksaray Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 100810426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.

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Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 262,28219

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 680.046

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100810426

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,28219

Başarı Sıralaması: 680.046

Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 114

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,14053

Başarı Sıralaması: 427.843

Kontenjan 2022: 108+3

Yerleşen 2022: 111

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,11293

Başarı Sıralaması : 369.432

Kontenjan 2021 : 108+3

Yerleşen 2021 : 111

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,41753

Başarı Sıralaması: 226

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.