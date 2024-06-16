2024 Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100850664 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100850664 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,98496
Aksaray Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.959.407
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100850664
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,98496
Başarı Sıralaması: 1.959.407
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,43057
Başarı Sıralaması: 2.075.611
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1624975
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-15