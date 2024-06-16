2024 Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 100850594 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 100850594 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma Bölümü Güzelyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 251,30082

Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.592.389

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100850594

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,30082

Başarı Sıralaması: 1.592.389

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,50684

Başarı Sıralaması: 1.558.839

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.8592

Başarı Sıralaması: 1378787

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26