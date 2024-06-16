2024 Aksaray Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100850531 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100850531 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Güzelyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 257,94061
Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.936
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100850531
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 257,94061
Başarı Sıralaması: 1.480.936
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,11929
Başarı Sıralaması: 1.321.078
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205.41164
Başarı Sıralaması: 1370299
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62