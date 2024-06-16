2024 Aksaray Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100850531 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100850531 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Güzelyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 257,94061

Aksaray Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.936

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100850531

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,94061

Başarı Sıralaması: 1.480.936

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,11929

Başarı Sıralaması: 1.321.078

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.41164

Başarı Sıralaması: 1370299

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62