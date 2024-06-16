2024 Aksaray Üni. Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 100890097 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü tercih kod numarası 100890097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Taban Puanı: 225,11032

Aksaray Üniversitesi Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.072.896

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100890097

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,11032

Başarı Sıralaması: 2.072.896

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,84862

Başarı Sıralaması: 2.188.388

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---