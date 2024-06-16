2024 Aksaray Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100890065 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100890065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 246,55210

Aksaray Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.674.152

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100890065

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,55210

Başarı Sıralaması: 1.674.152

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,84743

Başarı Sıralaması: 1.479.286

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1618426

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10