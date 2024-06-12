2024 Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710693

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 100710693 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 307,87589

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 299.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710693

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,87589

Başarı Sıralaması: 299.285

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,18698

Başarı Sıralaması: 315.576

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,56808

Başarı Sıralaması : 332.462

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,13260

Başarı Sıralaması: 338

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.