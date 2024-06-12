2024 Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710533

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 100710533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 286,91476
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 381.917
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710533
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 286,91476
Başarı Sıralaması: 381.917
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,26386
Başarı Sıralaması: 366.953
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 34
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,76426
Başarı Sıralaması: 386
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.