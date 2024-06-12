2024 Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100710278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 518,77759
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8.458
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710278
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 518,77759
Başarı Sıralaması: 8.458
Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 308
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 516,32898
Başarı Sıralaması: 8.295
Kontenjan 2022: 300+8
Yerleşen 2022: 308
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 466,79418
Başarı Sıralaması : 6.499
Kontenjan 2021 : 280+7
Yerleşen 2021 : 287
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 519,28818
Başarı Sıralaması: 5.98
Kontenjan 2020 : 280+7
Yerleşen 2020 : 287
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.