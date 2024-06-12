2024 Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100710278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 518,77759

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8.458

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710278

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 518,77759

Başarı Sıralaması: 8.458

Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 308

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 516,32898

Başarı Sıralaması: 8.295

Kontenjan 2022: 300+8

Yerleşen 2022: 308

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 466,79418

Başarı Sıralaması : 6.499

Kontenjan 2021 : 280+7

Yerleşen 2021 : 287

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 519,28818

Başarı Sıralaması: 5.98

Kontenjan 2020 : 280+7

Yerleşen 2020 : 287

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.