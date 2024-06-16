2024 Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100750789 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100750789 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,59494

Akdeniz Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.691.101

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750789

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,59494

Başarı Sıralaması: 1.691.101

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,64498

Başarı Sıralaması: 1.556.301

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186.95434

Başarı Sıralaması: 1602253

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31