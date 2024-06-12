2024 Akdeniz Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710551

Akdeniz Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710551

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarla Bitkileri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü tercih kod numarası 100710551 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri    Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarla Bitkileri    Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Taban Puanı: 292,46693

Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Başarı Sıralaması: 357.726

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710551   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,46693

Başarı Sıralaması: 357.726

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,25123

Başarı Sıralaması:  343.565

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,70462

Başarı Sıralaması :  356.799

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,27608

Başarı Sıralaması:  349

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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