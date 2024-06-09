2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711064

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarım Ekonomisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü tercih kod numarası 100711064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi  Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Taban Puanı: ---

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---

Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100711064   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: ---

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,10274

Başarı Sıralaması:  371.225

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,35388

Başarı Sıralaması :  450.848

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,32203

Başarı Sıralaması:  543

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

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Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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