2024 Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711161

Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü tercih kod numarası 100711161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama    Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban Puanı: 291,18199

Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Başarı Sıralaması: 363.223

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100711161   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,18199

Başarı Sıralaması: 363.223

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,33097

Başarı Sıralaması:  366.697

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,04437

Başarı Sıralaması :  374.835

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,75046

Başarı Sıralaması:  343

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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