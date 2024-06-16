2024 Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 100790560 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 100790560 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 333,94969

Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 542.558

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790560

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 333,94969

Başarı Sıralaması: 542.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,29778

Başarı Sıralaması: 562.611

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---