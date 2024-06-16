2024 Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 100751681 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 100751681 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 281,53018
Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.122.797
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751681
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 281,53018
Başarı Sıralaması: 1.122.797
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,01590
Başarı Sıralaması: 1.096.701
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223.28035
Başarı Sıralaması: 1119236
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57